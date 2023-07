Visite commentée de la ferme La Côte Vayres, 18 mai 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à sa visite commentée. Au programme: aperçu de la ferme, le jardin de plantes médicinales et aromatiques, le séchoir, le labo, les brebis, les bois, un mode de vie paysan et familial en symbiose avec la Biodiversité. La visite se termine par une dégustation des produits de la ferme. Durée : 1h30, 7€/adulte, 5€/enfant (4-14 ans). Réservation obligatoire..

2023-05-18 fin : 2023-05-18 12:00:00. EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you on a guided tour. On the program: an overview of the farm, the medicinal and aromatic plant garden, the drying room, the lab, the ewes, the woods, a peasant and family lifestyle in symbiosis with Biodiversity. The tour ends with a tasting of the farm’s products. Duration: 1h30, 7?/adult, 5?/child (4-14 yrs). Reservations required.

La Ferme des Simples le invita a una visita guiada. En el programa: una visión general de la granja, el jardín de plantas medicinales y aromáticas, el secadero, el laboratorio, las ovejas, los bosques, un estilo de vida rural y familiar en simbiosis con la biodiversidad. La visita termina con una degustación de los productos de la granja. Duración: 1h30, 7€/adulto, 5€/niño (4-14 años). Imprescindible reservar.

Die Ferme des Simples lädt Sie zu einer geführten Besichtigung ein. Auf dem Programm stehen: Einblicke in den Bauernhof, den Heil- und Gewürzpflanzengarten, den Trockenraum, das Labor, die Schafe, die Wälder, eine bäuerliche und familiäre Lebensweise in Symbiose mit der Biodiversität. Der Besuch endet mit einer Verkostung der Produkte des Bauernhofs. Dauer: 1,5 Stunden, 7?/Erwachsener, 5?/Kind (4-14 Jahre). Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Porte Océane du Limousin