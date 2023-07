Dinette sauvage: Un jeu d’enfant LA Côte Vayres, 18 mai 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à sa dinette sauvage. Parce qu’on devrait apprendre les plantes dès notre plus jeune âge, parce que ça peut être rigolo,la ferme vous propose des jeux pédagogiques que vous pourrez vous réapproprier au quotidien avec vos enfants. Elle vous donnera aussi les pistes de bases pour les laisser faire leurs propres expériences en toute sécurité. Durée : 1h30, 10€/enfant (gratuit pour les accompagnateurs). Réservation obligatoire..

2023-05-18 fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

LA Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you to its wild dinette. Because we should be learning about plants from an early age, and because it can be fun, the farm offers educational games that you and your children can make their own on a daily basis. We’ll also give you the basics on how to let them experiment on their own in complete safety. Duration: 1h30, 10€/child (free for accompanying adults). Booking essential.

La Ferme des Simples te invita a su comedor salvaje. Porque deberíamos aprender sobre las plantas desde pequeños, y porque puede ser divertido, la granja te propone juegos educativos que podrás utilizar a diario con tus hijos. También te daremos las nociones básicas para que puedas dejarles hacer sus propios experimentos con total seguridad. Duración: hora y media, 10 euros/niño (gratis para los adultos acompañantes). Imprescindible reservar.

Die Ferme des Simples lädt Sie zu ihrer wilden Dinette ein. Weil man schon in jungen Jahren etwas über Pflanzen lernen sollte und weil es Spaß machen kann, bietet die Farm pädagogische Spiele an, die Sie sich im Alltag mit Ihren Kindern wieder aneignen können. Sie wird Ihnen auch die grundlegenden Hinweise geben, um sie in aller Sicherheit ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Dauer: 1,5 Stunden, 10?/Kind (kostenlos für Begleitpersonen). Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Porte Océane du Limousin