La Côte Sauvage grandeur nature, là où elle atteint sa pleine mesure Quai Saint-Ivy Saint-Pierre-Quiberon, mercredi 10 avril 2024.

A 14h30. Immergez-vous dans l’univers iodé de la Côte Sauvage là où les falaises sont les plus abruptes pour profiter alors pleinement de paysages naturels d’exception où alternent roches et sable, pointes élancées, fissures et grottes. Découvrez sa faune, sa flore variée cocktail de senteurs, de saveurs et d’astuces d’adaptation au milieu et des vestiges d’occupations humaines impressionnantes et inattendues sur ce bord de mer au fils de temps. Retour par le vieux village de Portivy, sa coquette chapelle et son ancienne fontaine ouvragée. .

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Quai Saint-Ivy Portivy

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne lesechappeeslittorales@gmail.com

