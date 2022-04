La Côte Bleue en bateau Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, 20 avril 2022, Martigues.

La Côte Bleue en bateau

du mercredi 20 avril au mercredi 27 avril à Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville

Balade en bateau de la Côte Bleue ——————————— ### Embarquez pour une belle balade Mer, soleil et brise légère qui caresse le visage … bienvenue en mer méditerranée ! Dès le 20 avril, nous vous donnons l’opportunité d’embarquer à nos côtés pour une balade le long des calanques de la Côte Bleue. Au départ de Martigues, traversez le chenal de Caronte pour rejoindre la mer méditerranée et découvrir un paysage exceptionnel que vous ne pourrez voir que depuis la mer ! ### Vous en prendrez pleins les yeux Villages pittoresques, petits ports de pêche, plages de sable fin, criques et falaises rocheuses, barques et bateaux amarrés…. Des paysages exceptionnels que nous offre le littoral méditerranéen. Laissez-vous porter par les commentaires du capitaine et longez le littoral à la découverte de Carro, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Méjéan. Informations pratiques ———————- ### A emporter avec soi : • Chapeau • Crème solaire • Bouteille d’eau (vente possible à bord) Localisation ————

Adulte : 20€. Enfant (4-11 ans) : 10€. Gratuit -4 ans.

Profitez d’une balade en bateau le long des calanques de la Côte Bleue au départ de Martigues.

Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Avenue Louis Sammut 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00