Martigues Bouches-du-Rhône A voir : chenal de Caronte, plage de Carro, plage du Verdon, plage de Sainte-Croix, calanque de La Tuilière, calanque des Eaux salées, Madrague de Gignac, La Redonne, calanque des Figuières, Mejean, calanque et île d’Erevine, Niolon.



Informations pratiques :

– Possibilité d’acheter de l’eau à bord. Toilettes à bord.

– Prévoir chapeau et crème solaire.

– Tous les passagers doivent être inscrits y compris les enfants de 0 à 3 ans. Aucun remboursement ne sera consenti au client retardataire.

