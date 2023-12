Châteaux en fête – Château de la Côte La Côte Biras, 13 avril 2024 16:00, Biras.

Biras,Dordogne

ESPACE DETENTE SPA, MASSAGE, SAUNA

Le patio des anciennes cuves du vignoble vous propose un espace bien être et nature avec spa extérieur, sauna finlandais et des soins massages en solo ou en duo

A partir de 20€, en fonction des prestations

Membres du COS : apéritif de bienvenu offert avec flute de champagne. Servi dans les salons boisés ou en terrasse face au château

Cette animation est en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

Réservation recommandée au 05 53 03 70 11, par mail à contact@chateaudelacote.com ou sur place.

2024-04-13 fin : 2024-04-28 20:00:00. .

La Côte

Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SPA, MASSAGE, SAUNA

The patio of the old vineyard vats offers a wellness and nature area with outdoor spa, Finnish sauna and solo or duo massage treatments

From 20?, depending on services

COS members: complimentary welcome aperitif with champagne flute. Served in the wooded lounges or on the terrace facing the château

This is an outdoor event, with the option of retreating indoors in case of bad weather.

Reservations recommended on 05 53 03 70 11, by e-mail at contact@chateaudelacote.com or on site

SPA, MASAJES, SAUNA

En el patio de las antiguas cubas del viñedo, encontrará un espacio de bienestar y naturaleza con spa al aire libre, sauna finlandesa y tratamientos de masaje en solitario o en dúo

A partir de 20?, según los servicios

Miembros de COS: copa de bienvenida de cortesía con copa de champán. Servida en los salones arbolados o en la terraza frente al castillo

Se trata de un evento al aire libre, pero puede trasladarse al interior en caso de mal tiempo.

Se recomienda reservar en el 05 53 03 70 11, por correo electrónico a contact@chateaudelacote.com o in situ

ENTSPANNUNGSBEREICH SPA, MASSAGE, SAUNA

Der Innenhof der alten Tanks des Weinbergs bietet Ihnen einen Wellness- und Naturbereich mit Outdoor-Spa, finnischer Sauna und Massagebehandlungen allein oder zu zweit

Ab 20?, abhängig von den Leistungen

COS-Mitglieder: Kostenloser Willkommensaperitif mit Champagner. Serviert in den holzgetäfelten Salons oder auf der Terrasse vor dem Schloss

Diese Veranstaltung findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter können Sie sich ins Innere zurückziehen.

Reservierung empfohlen unter 05 53 03 70 11, per E-Mail an contact@chateaudelacote.com oder vor Ort

Mise à jour le 2023-12-05 par Groupe CDT 24