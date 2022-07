La Costarmoricaine Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

La Costarmoricaine Erquy, 2 août 2022, Erquy. La Costarmoricaine

Maison de la Mer Rue du Port Erquy Côtes d’Armor Rue du Port Maison de la Mer

2022-08-02 – 2022-08-07

Rue du Port Maison de la Mer

Erquy

Côtes d’Armor Organisé par le Club de Voile de la Baie d’Erquy (CVBE), le raid de catamarans de sport Costarmoricaine se déroule sur 5 jours, avec un parcours s’étendant du Cap Fréhel jusqu’à Perros-Guirec.

Programme 2022

Mardi 2 : Inscriptions

15:00-23:00 : Confirmation des inscriptions, plage du Centre à Erquy.

Mercredi 3 : Erquy – Île de Bréhat

11:00 : Départ.

Jeudi 4 : Île de Bréhat – Perros-Guirec

11:00 : Départ.

Vendredi 5 : Perros-Guirec – Saint-Quay Portrieux

11:00 : Départ.

Samedi 6 : Saint-Quay Portrieux – Erquy

11:00 : Départ.

Dimanche 7 : Erquy – Saint-Cast – Erquy

11:00 : Départ.

17:00 : Remise des prix à la Maison de la Mer à Erquy. Participation sur inscription uniquement. info@cvberquy.org https://cvberquy.org/costa/ Organisé par le Club de Voile de la Baie d’Erquy (CVBE), le raid de catamarans de sport Costarmoricaine se déroule sur 5 jours, avec un parcours s’étendant du Cap Fréhel jusqu’à Perros-Guirec.

Programme 2022

Mardi 2 : Inscriptions

15:00-23:00 : Confirmation des inscriptions, plage du Centre à Erquy.

Mercredi 3 : Erquy – Île de Bréhat

11:00 : Départ.

Jeudi 4 : Île de Bréhat – Perros-Guirec

11:00 : Départ.

Vendredi 5 : Perros-Guirec – Saint-Quay Portrieux

11:00 : Départ.

Samedi 6 : Saint-Quay Portrieux – Erquy

11:00 : Départ.

Dimanche 7 : Erquy – Saint-Cast – Erquy

11:00 : Départ.

17:00 : Remise des prix à la Maison de la Mer à Erquy. Participation sur inscription uniquement. Rue du Port Maison de la Mer Erquy

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Erquy Côtes d’Armor Rue du Port Maison de la Mer Ville Erquy lieuville Rue du Port Maison de la Mer Erquy Departement Côtes d’Armor

Erquy Erquy Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

La Costarmoricaine Erquy 2022-08-02 was last modified: by La Costarmoricaine Erquy Erquy 2 août 2022 Maison de la mer Rue du Port Erquy Côtes d'Armor

Erquy Côtes d’Armor