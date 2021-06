Paris Jardin Villemin, terrain de pétanque Paris La Cosmologie du Cochonnet – Compagnie Gongle Jardin Villemin, terrain de pétanque Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Cosmologie du Cochonnet – Compagnie Gongle Jardin Villemin, terrain de pétanque, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 4 juillet 2021

de 11h à 12h10, de 16h40 à 17h50

gratuit

Théâtre Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Sur ce terrain de pétanque caché dans la cité, venez retrouver une mise en scène théâtrale sur notre système solaire, sa naissance, sa vie et sa mort. Pour raconter les collisions d’astéroïdes, les fusions de planètes, l’engloutissement de la terre et la transformation du soleil en géante rouge. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Jardin Villemin, terrain de pétanque 14 Rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (297m) 5 : Jacques Bonsergent (410m)

Contact :Le Temps des Rues tempsdesrues@gmail.com https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/ Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-04T11:00:00+02:00_2021-07-04T12:10:00+02:00;2021-07-04T16:40:00+02:00_2021-07-04T17:50:00+02:00

Maya Bostvironnois

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Villemin, terrain de pétanque Adresse 14 Rue des Récollets Ville Paris lieuville Jardin Villemin, terrain de pétanque Paris