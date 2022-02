La Cosinada – Xavier et Mickael Vidal et Erik Marchand Le Café Moderne,Sévérac-d’Aveyron (12)

**Un chant au comptoir exceptionnel dans une forme d’allers retours Occitanie et Bretagne, entre Gwerziòu et rondes du Quercy. Une célébration des transmissions intergénérationnelles et des ponts interrégionaux dans le domaine du chant populaire en présence d’acteurs incontournables de sa transmission et de son interprétation.** Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA : Une saison musicale en Sévéragais de février à mai 2022. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com*source : événement [La Cosinada – Xavier et Mickael Vidal et Erik Marchand](https://agendatrad.org/e/35404) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

