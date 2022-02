La Cosinada – Couro Solo Le Café Moderne,Sévérac-d’Aveyron (12)

La Cosinada – Couro Solo Le Café Moderne,Sévérac-d’Aveyron (12), 5 mars 2022, . La Cosinada – Couro Solo

Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12), le samedi 5 mars à 20:30

**Riche d’un folklore mondial en réinvention permanente, marié à la culture occitane (niçoise, toulousaine), aux rites carnavalesques, populaires par essence, Jérémy Couraut crée son propre style musical avec l’espina, instrument oublié, symbole à lui seul de l’union des deux rives de la Méditerranée.…** Ouverture des portes : 18h30 / Concert : 21h Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA : Une saison musicale en Sévéragais de février à mai 2022. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, en partenariat avec le Café Moderne, Radio Cisba et La Brasserie d’Olt. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com*source : événement [ La Cosinada – Couro Solo](https://agendatrad.org/e/35569) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

avec Jérémy Couraut Le Café Moderne,Sévérac-d’Aveyron (12) 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T00:30:00

Détails Autres Lieu Le Café Moderne,Sévérac-d'Aveyron (12) Adresse 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d'Aveyron, France lieuville Le Café Moderne,Sévérac-d'Aveyron (12)

Le Café Moderne,Sévérac-d'Aveyron (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//