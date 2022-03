La Corrida du Vieux Port Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

La Corrida du Vieux Port Marseille 2e Arrondissement, 19 décembre 2021, Marseille 2e Arrondissement. La Corrida du Vieux Port Marseille 2e Arrondissement

2021-12-19 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-19

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement Pour fêter la fin de l’année, venez déguisé! Le parcours est identique à celui de l’an dernier : une seule course en deux boucles. 14 e édition de la course à pied autour du Vieux Port. http://smuc.athle.org/ Pour fêter la fin de l’année, venez déguisé! Le parcours est identique à celui de l’an dernier : une seule course en deux boucles. Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

La Corrida du Vieux Port Marseille 2e Arrondissement 2021-12-19 was last modified: by La Corrida du Vieux Port Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 19 décembre 2021 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône