La Corrida Dinannaise Dinan, 29 décembre 2021, Dinan.

La Corrida Dinannaise Dinan

2021-12-29 19:30:00 – 2021-12-29

Dinan Côtes d’Armor

4ème édition de « La Corrida Dinannaise », course nocturne emblématique de Dinan et organisée par Rance Jogging.

Cette course de 10 km en cœur de ville a pour objet de rassembler le plus grand nombre de participants pour un moment sportif et festif. Les concurrents sont invités à venir costumés pour participer à cette dernière course du calendrier.

Le départ est fixé rue Victor BASCH Centre des congrès René Benoit à 19H30.

Le circuit d’environ 3Km à parcourir 3 fois empruntera les rues illuminées du cœur historique de Dinan .

Les inscriptions se font uniquement en ligne via une plateforme d’inscription sur www.klikego.com jusqu’au mardi 28 décembre à 23 heures.

Le retrait des dossards pourra se faire le Mercredi 29 décembre de 9H30 à 12H30 au magasin INTERSPORT La Coulébart LEHON commune de DINAN ou entre 15h et 19h au Centre des Congrès René Benoit 21 rue Victor Basch à DINAN.

A la prise de leur dossard, tous les participants s’engagent à présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de trois jours à la date de l’évènement ou un certificat de vaccination contre la Covid-19.

https://www.klikego.com/inscription/la-corrida-dinannaise-2021/course-a-pied-running/1399449568138-12?tab=-2

Dinan

