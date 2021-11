Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles La corrida de Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

La corrida de Vauzelles Varennes-Vauzelles, 26 décembre 2021, Varennes-Vauzelles. La corrida de Vauzelles Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

2021-12-26 – 2021-12-26 Mairie 54 Avenue Louis Fouchère

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles La Corrida de Vauzelles revient cette année !

Toutes les infos : www.varennes.vauzellesrunning.fr contact@corridadevauzelles.org https://www.varennes-vauzellesrunning.fr/ La Corrida de Vauzelles revient cette année !

Toutes les infos : www.varennes.vauzellesrunning.fr Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Varennes-Vauzelles Adresse Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Ville Varennes-Vauzelles lieuville Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles