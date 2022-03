La Corrida de Landerneau Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

La Corrida de Landerneau Landerneau, 27 mars 2022, Landerneau. La Corrida de Landerneau Landerneau

2022-03-27 13:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Landerneau Finistère Landerneau Après deux ans d’absence, la corrida de Landerneau est de retour !

11èm édition de cette course landernéenne organisée par le Pays de Landerneau athlétisme. Au programme :

Courses de 10km, 5km et des courses enfants (inscription gratuite) Horaires :

Courses enfants “AGP”:! 13h15 – 14h Course enfants 14h30: 5km “Terre Azur” 15h45: 10km “E.Leclerc” Tarif

• Enfant : gratuit

• 5km: 8€ – ouvert à partir de catégorie minimes (2007-2008)

• 10km: 10€ – ouvert à partir de catégorie cadets (2005-2006) payslanderneauathletisme@gmail.com http://plathle.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=16 Après deux ans d’absence, la corrida de Landerneau est de retour !

11èm édition de cette course landernéenne organisée par le Pays de Landerneau athlétisme. Au programme :

Courses de 10km, 5km et des courses enfants (inscription gratuite) Horaires :

Courses enfants “AGP”:! 13h15 – 14h Course enfants 14h30: 5km “Terre Azur” 15h45: 10km “E.Leclerc” Tarif

• Enfant : gratuit

• 5km: 8€ – ouvert à partir de catégorie minimes (2007-2008)

• 10km: 10€ – ouvert à partir de catégorie cadets (2005-2006) Landerneau

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

La Corrida de Landerneau Landerneau 2022-03-27 was last modified: by La Corrida de Landerneau Landerneau Landerneau 27 mars 2022 finistère landerneau

Landerneau Finistère