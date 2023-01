La Corrida de Bréhand Bréhand Bréhand Bréhand Catégories d’Évènement: BREHAND

Côtes-d'Armor

La Corrida de Bréhand Bréhand, 4 mars 2023, Bréhand Bréhand. La Corrida de Bréhand 8 Rue Saint-Yves École Saint Yves Bréhand Côtes-d’Armor École Saint Yves 8 Rue Saint-Yves

2023-03-04 – 2023-03-04

École Saint Yves 8 Rue Saint-Yves

Bréhand

Côtes-d’Armor Bréhand Rock and run, la nouvelle association de la commune crée son premier évènement : La Corrida de Bréhand. Les bénéfices financeront les différentes activités des élèves et 1€ par inscription sera reversé à l’association le Refuge du Penthièvre. La manifestation se déroulera en nocturne, avec deux courses pour les adultes, et deux courses pour les enfants. Les courses adultes :

La course Schmidt Langueux de 5km avec un départ à 18h30

La course Atout Bat de 10 km avec un départ à 19h15. Les courses enfants :

Un circuit de 500 et un de 1km. Départ à 17h30. Tous les départs s’effectueront devant l’école Saint Yves. Lampe frontale et inscription obligatoire. https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/3212/corrida-de-brehand/2023 École Saint Yves 8 Rue Saint-Yves Bréhand

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: BREHAND, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bréhand Adresse Bréhand Côtes-d'Armor École Saint Yves 8 Rue Saint-Yves Ville Bréhand Bréhand lieuville École Saint Yves 8 Rue Saint-Yves Bréhand Departement Côtes-d'Armor

Bréhand Bréhand Bréhand Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehand-brehand/

La Corrida de Bréhand Bréhand 2023-03-04 was last modified: by La Corrida de Bréhand Bréhand Bréhand 4 mars 2023 8 Rue Saint-Yves École Saint Yves Bréhand Côtes-d'Armor Bréhand Bréhand Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor

Bréhand Bréhand Côtes-d'Armor