Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique LA CORRIDA – COURSE NOCTURNE EN VILLE Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

LA CORRIDA – COURSE NOCTURNE EN VILLE Ancenis-Saint-Géréon, 4 décembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon. LA CORRIDA – COURSE NOCTURNE EN VILLE Ancenis-Saint-Géréon

2021-12-04 – 2021-12-04

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique EUR 6 8 2ème édition de la course nocturne – La Corrida : L’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) et la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, avec le soutien de l’association de commerçants Com’Ancenis, organisent la seconde édition de la Corrida, samedi décembre. Départ dans la cour du château d’Ancenis-Saint-Géréon. Les courses :

– courses en solo : 11km ou 5.5 km

– horaires du départ : 18h30

– départ : cour du château

– arrivée : parvis de la mairie Inscriptions :

– âge minimum : 16 ans

– tarifs : 6€ pour les 5.5km et 8€ pour les 11 km (hors frais de transaction)

– places limitées à 500 coureurs sur l’ensemble des courses.

– inscriptions en ligne sur acpa-ancenis.fr – pas d’inscription sur place Et aussi :

– des animations tout au long du parcours

– une récompense pour le meilleur déguisement

– buvette et sandwichs à l’arrivée La Corrida se déroulant dans un esprit convivial et festif, il n’y aura pas de chronométrage, ni de classement. Une partie des frais d’inscription sera reversée au profit du Téléthon. Venez participer à la course nocturne d’Ancenis-Saint-Géréon le samedi 4 décembre ! acpa44150.hs@gmail.com +33 9 82 39 56 49 https://www.timepulse.run/evenements/voir/1652/2-eme-edition-corrida-ancenis-saint-gereon-ancenis?fbclid=IwAR3WlXjJyNCkzwWmLuByIL1FvW3R98sj50ovVB-by-yaqxeM3OHyeUFLxbE#epreuve 2ème édition de la course nocturne – La Corrida : L’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) et la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, avec le soutien de l’association de commerçants Com’Ancenis, organisent la seconde édition de la Corrida, samedi décembre. Départ dans la cour du château d’Ancenis-Saint-Géréon. Les courses :

– courses en solo : 11km ou 5.5 km

– horaires du départ : 18h30

– départ : cour du château

– arrivée : parvis de la mairie Inscriptions :

– âge minimum : 16 ans

– tarifs : 6€ pour les 5.5km et 8€ pour les 11 km (hors frais de transaction)

– places limitées à 500 coureurs sur l’ensemble des courses.

– inscriptions en ligne sur acpa-ancenis.fr – pas d’inscription sur place Et aussi :

– des animations tout au long du parcours

– une récompense pour le meilleur déguisement

– buvette et sandwichs à l’arrivée La Corrida se déroulant dans un esprit convivial et festif, il n’y aura pas de chronométrage, ni de classement. Une partie des frais d’inscription sera reversée au profit du Téléthon. Ancenis-Saint-Géréon

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville Ancenis-Saint-Géréon