La correspondance entre Natalie Clifford Barney et Liane de Pougy

Paris

Le mercredi 23 novembre 2022

de 18h30 à 20h00

. gratuit

L'une était une riche héritière américaine, l'autre l'une des plus célèbres courtisanes de la Belle Époque. Dans le cadre du Festival des Fiertés, la BnF propose une conférence autour de la correspondance amoureuse entre Natalie Clifford Barney et Liane de Pougy – par Olivier Wagner, conservateur. L'une était une riche héritière américaine, l'autre l'une des plus célèbres courtisanes de la Belle Époque.La très jeune Natalie Clifford Barney se présenta un jour de 1899 au domicile de Liane de Pougy. Travestie en page florentin, elle se prétendit la messagère de l'amour envoyée par Sappho ; avec l'assurance invulnérable de ses vingt-trois ans, elle obtint ce qu'elle osa à peine demander. Cette liaison dura moins d'un an, laissant place ensuite à des sentiments plus complexes. Natalie n'était pas arrivée à arracher Liane à sa très lucrative vie de galanterie. De leur improbable rencontre naquit une passion dont les cent soixante-douze lettres publiées en 2019 aux éditions Gallimard et inédites jusqu'alors, narrent les stations obligées, des illusions divines des débuts au goût amer des regrets. Nous suivons, au fil de ces pages, les développements d'un amour qui s'était écrit en même temps qu'il s'était vécu et qui, l'espace de quelques mois, dessina l'espoir immense d'une possible émancipation à deux, loin de l'oppression des hommes.

