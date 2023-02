Présentation à la Corrala La Corrala Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Présentation à la Corrala La Corrala, 1 avril 2023, Grenoble. Présentation à la Corrala 1 et 2 avril La Corrala Réalisation de bagues sur mesure. La Corrala 9 rue très Cloîtres Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Je propose des bijoux faits main sur mesure dans une démarche sobre, élégante et éco-responsable.

Bois locaux. Métaux non-précieux. Matériaux insolites.

Toutes les pièces sont réalisées à la main et sont réalisables sur mesure.

A programme des JEMA : présentation de l’atelier et découverte du métier de bijoutier, Réalisation de bagues sur mesures en matériaux recyclés et en bois, Réalisation de boucles d’oreilles en bois, Découvertes des outils et techiques du bijoutier à travers des techniques originales nouvelles. Retrouvez-moi au 9 rue très Cloîtres 38000

