Exposition collective – La Corrala // Espace de création La Corrala, 31 mars 2023, Grenoble.

Venez rencontrer 5 artisans d’art – Bijoutiers // Sculpteurs // Céramiste // Ébéniste handicap moteur mi

La Corrala 9 rue très Cloîtres Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Jason, Florent, Iván, Stève & Fred auront le plaisir de vous accueillir au sein de la Corrala pour vous faire découvrir leurs savoir-faire.

Au menu : du bois, du métal, de la porcelaine et de la pierre transformés en beaux objets décoratifs et fonctionnels !

La Corrala est une association des artisans d’art, qui rassemble trois ateliers de création :

> Ytak Design – Jason Bondue :

Jason propose des bijoux faits main sur mesure dans une démarche sobre, élégante et éco-responsable.

· Bois locaux.

· Métaux non-précieux.

· Matériaux insolites.

> Atelier Gu Ebénisterie – Florent Panin :

Ancien ingénieur reconverti à l’ébénisterie par la force de l’évidence, Florent est particulièrement inspiré par le design des années 1950 mais également par l’artisanat japonnais et coréen. Il a créé l’Atelier Gu afin de concevoir et de réaliser du mobilier et des objets en bois avec des lignes les plus simples possible et une esthétique marquée et remarquable.

> MAGO LAB – Iván MaGo :

Iván joint le design, l’art et l’artisanat, dans la création en petite série de produits en porcelaine. Designs utiles, émouvants et durables pour les foyers modernes.

Des objets du quotidien, joyeux et responsables qui rendent la vie plus facile et heureuse.

À l’occasion de ce week-end consacré aux JEMA__, la Corrala a le plaisir d’inviter deux frères artisans d’art, Stève & Fred Niepce, créateurs de la marque Bush à Oreilles :

> Bush à Oreilles – Stève & Fred Niepce :

Deux frangins créateurs éco-responsables de sculptures et bijoux.

· Pièces uniques et petites séries, fait main.

· Éco-responsables, essences de bois locaux récupérées lors de chantiers d’élagage.

. Crochets en titane (hypoallergéniques), fabriqués par nos soins.

. Finition à l’huile de lin issue de l’agriculture biologique.

. Sculptures en pierres.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

La Corrala – Espace de création – Grenoble