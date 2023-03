ENTREZ DANS L’HISTOIRE ET CRÉEZ VOTRE PROPRE LEGENDE La Corneille Distinguée Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

ENTREZ DANS L’HISTOIRE ET CRÉEZ VOTRE PROPRE LEGENDE La Corneille Distinguée, 27 mars 2023, Richelieu. ENTREZ DANS L’HISTOIRE ET CRÉEZ VOTRE PROPRE LEGENDE 27 mars – 2 avril La Corneille Distinguée Atelier de Fabrication et de location d’habits à caractère historique Depuis sa création, La Corneille Distinguée a créé plusieurs centaines de modèles uniques et originaux d’habits inspirés de différentes époques de notre histoire. Plusieurs de ces costumes disponibles à la location dans le cadre d’évènements privés et patrimoniaux, seront présentés dans notre magasin d’exposition. En outre, des vidéos des animations réalisées en costumes seront présentées.

Une démonstration de fabrication d’accessoire pourra être également être proposée. L’espace d’un jour, l’espace d’un instant, investissez nos hauts lieux patrimoniaux et entrez dans l’histoire…

Rendez-vous à Richelieu, Petite Cité de Caractère ! La Corneille Distinguée 2 place du marché 37120 RICHELIEU Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacorneilledistinguee.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikh4DTy-j8AhUIXaQEHXMLBx4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fcorneilledistinguee%2F&usg=AOvVaw3wnE_9a3o6CF23vIbwu1Yf »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lacorneilledistinguee/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 costume histoire ©douceamieGizeux2018/S.Glénisson

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu La Corneille Distinguée Adresse 2 place du marché 37120 RICHELIEU Ville Richelieu Departement Indre-et-Loire Lieu Ville La Corneille Distinguée Richelieu

La Corneille Distinguée Richelieu Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richelieu/

ENTREZ DANS L’HISTOIRE ET CRÉEZ VOTRE PROPRE LEGENDE La Corneille Distinguée 2023-03-27 was last modified: by ENTREZ DANS L’HISTOIRE ET CRÉEZ VOTRE PROPRE LEGENDE La Corneille Distinguée La Corneille Distinguée 27 mars 2023 La Corneille Distinguée Richelieu Richelieu

Richelieu Indre-et-Loire