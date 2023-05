Fête annuelle de l’association la Corne d’Or La Corne d’Or, 10 juin 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Chaque année, l’association organise une fête pour rassembler les familles des résidents du foyer de vie et de l’accueil de jour.

Venez découvrir les stands de jeux et vente des réalisations des Cordiants avec des animations festives et une ambiance musicale. Possibilité de partager un repas sur réservation pour tout public !

Pour rappel, entrée libre à l’Assemblée générale qui aura lieu le matin à 10 h au Foyer de vie de La Corne d’Or.

Ouvert à tous

Tarifs repas partagé :

– 10 € par adultes / 5 € par enfant

Réservation pour le repas partagé.

La Corne d’Or RANDONNAI

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Every year, the association organizes a party to bring together the families of residents of the residential and day care centers.

Come and discover the game stalls and the sale of the Cordiants? creations, with festive entertainment and a musical atmosphere. Meals for all are available on reservation!

Reminder: free admission to the Annual General Meeting, to be held in the morning at 10 a.m. at the Foyer de vie de La Corne d?Or.

Open to all

Shared meal rates :

– 10 ? per adult / 5 ? per child

Reservation for the shared meal

Cada año, la asociación organiza una fiesta para reunir a las familias de los residentes de la residencia y del centro de día.

Venga a descubrir los puestos de juegos y la venta de las creaciones de los Cordiants, con animaciones festivas y un ambiente musical. Las comidas están disponibles previa reserva para el público en general

Le recordamos que la entrada a la Asamblea General, que tendrá lugar por la mañana a las 10 h en el Foyer de vie de La Corne d’Or, es gratuita.

Abierto a todos

Precios de las comidas compartidas :

– 10? por adulto / 5? por niño

Reserva para la comida compartida

Jedes Jahr organisiert der Verein ein Fest, um die Familien der Bewohner des Wohnheims und der Tagesstätte zusammenzubringen.

Entdecken Sie die Spielstände und den Verkauf der Werke der Cordiants mit festlichen Animationen und musikalischer Untermalung. Auf Vorbestellung besteht die Möglichkeit, eine Mahlzeit zu teilen

Zur Erinnerung: Der Eintritt zur Generalversammlung, die am Morgen um 10 Uhr im Foyer de vie de La Corne d’Or stattfindet, ist frei.

Für alle offen

Preise für gemeinsames Essen :

– 10 ? pro Erwachsener / 5 ? pro Kind

Reservierung für das gemeinsame Essen

