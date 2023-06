La Corne des Pâtures : Guinguette Ligérienne Bauloise La Corne des Pâtures Baule, 16 juin 2023, Baule.

La Corne des Pâtures : Guinguette Ligérienne Bauloise 16 juin – 26 août La Corne des Pâtures Prix libre, sans réservation, sans inscription.

Ça y est, l’été arrive à grand pas, et La Corne des Pâtures aussi !

Pour sa 9e édition, la Guinguette Ligérienne Bauloise ouvre ses portes du 16 juin au 26 août 2023, toujours située sur les bords de Loire à Baule, entre Beaugency & Meung-sur-Loire. Sous le même format que les années précédentes, venez profiter d’une bulle de détente et de bien être sur les bords de Loire, entre ici et ailleurs, au beau milieu de nulle part.

La Corne des Pâtures continue sur sa lancée, en proposant une programmation culturelle quotidienne, à prix libre. Par le passage du traditionnel « Chapeau » à la fin des spectacles, le public est invité à apporter son soutien en fonction de ce qui a été vu, entendu, des ressentis et des émotions de chacun.

Le fameux « Bus Bar » vous propose de siroter, déguster et vous abreuver de bières, vins, jus, sirops et autres rafraîchissements en tout genre, issue d’une production locale, bio ou naturelle.L’intemporel « Bus cuisine » vous présente ses repas complets les midis & soirs, et des assiettes de dégustation de fromage, charcuterie, crudités et tartinable maison.

Comme chaque année les produits seront exclusivement locaux ou bio, et purement et strictement travaillés avec amour. Notre guinguette éphémère, culturelle, locale, éco-responsable et autonome en énergie sera présente tout l’été sur les bords de Loire, à cheval sur le chemin de la Loire à Vélo.Restez à l’affût pour découvrir le programme de programmation détaillé, qui arrivera bientôt !

Horaires d’ouverture

Lundi : 17h jusqu’à la tombée du jour

Du mardi au samedi : 10h – minuit

Dimanche : 10h – 22h

Schéma de programmation :

Lundi : À partir de 17h : Marché des producteurs locaux

Mardi : À la tombée de la nuit : Ciné plein air

Mercredi : Programmation jeune public 14h30 : Ateliers & 16h30 : Spectacle

Jeudi : 22h en pensant aux initiatives locales

Vendredi : Spectacle ou concert à partir de 22h

Samedi : Concert à partir de 22h

Dimanche : Jeux en libre disposition toute la journée & 16h30 : Bal diurne

La Corne des Pâtures Baule 45130 Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lacornedespatures »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lacornedespatures.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 99 09 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:59:00+02:00

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

guinguette culturel

Corne des Pâtures