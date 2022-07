La Cormatinoise Cormatin Cormatin Catégories d’évènement: Cormatin

Saône-et-Loire

La Cormatinoise Cormatin, 9 octobre 2022, Cormatin.

Salle Communale Saint-Roch Cormatin Saône-et-Loire

2022-10-09 – 2022-10-09 Cormatin

Saône-et-Loire Cormatin 43e randonnée organisée par l’amicale de Cormatin.

– 1 circuit pédestre 7 km (très facile) sans ravitaillement.

– 1 circuit pédestre 13 km 1 ravitaillement.

– 1 circuit pédestre 22km 2 ravitaillements.

– 1 circuit VTT 41km (sac au départ) + 1 ravitaillement.

Collation à l’arrivée pour tous les randonneurs.

Les circuits parcourent des chemins balisés dans des paysages très variés. amicaledecormatin@laposte.net +33 3 85 36 97 23 43e randonnée organisée par l’amicale de Cormatin.

Les circuits parcourent des chemins balisés dans des paysages très variés. Cormatin

