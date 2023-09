Estimation gratuite de vos réparations à l’occasion des JNR La Cordonnerie Toulousaine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Estimation gratuite de vos réparations à l’occasion des JNR La Cordonnerie Toulousaine Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse. Estimation gratuite de vos réparations à l’occasion des JNR 20 et 21 octobre La Cordonnerie Toulousaine Faites estimé le montant des réparations de vos chaussures de ville, de sport, de randonnée, d’escalade, de VTT… La Cordonnerie Toulousaine 45 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:30:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La Cordonnerie Toulousaine Adresse 45 rue de Metz 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Cordonnerie Toulousaine Toulouse latitude longitude 43.600648;1.451118

