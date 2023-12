STUCK IN THE SOUND LA CORDO Romans Sur Isere Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère STUCK IN THE SOUND LA CORDO Romans Sur Isere, 6 avril 2024, Romans Sur Isere. Le groupe revient avec un 6ème album très attendu qui marque un tournant dans leur histoire jalonnée de succès.Si vous aimez : Queens of The Stone Age, Pixies et la tête dans les nuages.

Tarif : 9.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30
Réservez votre billet ici
LA CORDO
3 QUAI SAINTE CLAIRE
26100 Romans Sur Isere

