JOE YORKE DUB SHEPHERDS – JOE YORKE DUB SHEPHERDS LA CORDO Romans Sur Isere Catégorie d’Évènement: Romans-sur-Isère JOE YORKE DUB SHEPHERDS – JOE YORKE DUB SHEPHERDS LA CORDO Romans Sur Isere, 4 avril 2024, Romans Sur Isere. Une voix au timbre incroyable, sensation de la scène reggae anglaise ! Si vous aimez : Stand High Patrol, Lee Scratch Perry et le reggae jamaïcain

Tarif : 9.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30 Réservez votre billet ici LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26 Détails Catégorie d’Évènement: Romans-sur-Isère Autres Code postal 26100 Lieu LA CORDO Adresse 3 QUAI SAINTE CLAIRE Ville Romans Sur Isere Departement 26 Lieu Ville LA CORDO Romans Sur Isere Latitude 45.043505 Longitude 5.044105 latitude longitude 45.043505;5.044105

LA CORDO Romans Sur Isere 26 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/