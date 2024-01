BANDIT BANDIT AKIRA ET LE SABBAT LA CORDO Romans Sur Isere, samedi 30 mars 2024.

Les Bonnie & Clyde du rock sortent un premier album maniant la langue française et les riff avec insolence.Si vous aimez : The Kills, Arctic Monkeys et le rock français.

Tarif : 9.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26