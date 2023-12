TRAIN FANTOME YANKA LA CORDO Romans Sur Isere, 15 mars 2024, Romans Sur Isere.

Ce collectif efface les frontières entre le rap, le punk et le métal dans des concerts survoltés qui ont fait leur réputation.Si vous aimez : Dope DOD, Rage Against The Machine et les fêtes foraines.

Tarif : 9.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere