FELDUP OAKMAN LA CORDO Romans Sur Isere, samedi 10 février 2024.

Enfant de Youtbe, Feldup compose un rock contemplatif. Son 2ème album raconte les défaites et espoirs de jeunesse.Si vous aimez : Radiohead, The Strokes et la mélancolie

Tarif : 9.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26