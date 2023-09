DEWAERE MILANOSPORT DARK FADER LA CORDO Romans Sur Isere Catégorie d’Évènement: Romans-sur-Isère DEWAERE MILANOSPORT DARK FADER LA CORDO Romans Sur Isere, 10 novembre 2023, Romans Sur Isere. DEWAERE MILANOSPORT DARK FADER LA CORDO a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 9 à 20 euros. ROCK THIS TOWN DEWAERE MILANOSPORT DARK FADER Réservez votre billet ici LA CORDO

3 QUAI SAINTE CLAIRE Romans Sur Isere 26100 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Romans-sur-Isère Autres Lieu LA CORDO Adresse 3 QUAI SAINTE CLAIRE Ville Romans Sur Isere Departement 26100 Lieu Ville LA CORDO Romans Sur Isere latitude longitude 45.043505;5.044105

LA CORDO Romans Sur Isere 26100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans sur isere/