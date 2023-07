Aventures marines et inspirations artistiques : voyage à travers les cordages et l’univers de Pierre Loti La corderie royale Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Aventures marines et inspirations artistiques : voyage à travers les cordages et l’univers de Pierre Loti La corderie royale Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort. Aventures marines et inspirations artistiques : voyage à travers les cordages et l’univers de Pierre Loti 16 et 17 septembre La corderie royale Gratuit – 18 ans. 3 € + 18 ans. Entrée libre. Explorez l’art ancestral des cordages, l’un des savoir-faire les plus anciens au monde, à travers l’exposition permanente intitulée : « La Corderie, une vie d’ateliers ».

Des démonstrations de fabrication de cordage et de matelotage émaillent votre parcours de visite, accompagnées d’interventions contées en lien avec les nœuds marins et les croyances à bord.

Ne manquez pas notre exposition temporaire « Pierre Loti, Arpenter l’intervalle », qui rend hommage à l’année Loti à Rochefort. Jean-Michel Alberola, accompagné de neuf jeunes artistes, propose de raviver la pensée de cet écrivain-voyageur. Venez échanger sur leurs œuvres avec l’équipe de médiation. La corderie royale Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 01 90 https://www.corderie-royale.com/ https://www.facebook.com/lacorderieroyale/;https://www.instagram.com/lacorderieroyale_cim/ Le Centre International de la Mer (CIM), installé dans la corderie royale de Rochefort depuis 1985, est une structure associative qui s’est donné pour vocation la diffusion de la culture maritime au cœur de l’ancien arsenal de la Marine de Colbert. Le CIM présente une exposition permanente : « La corderie, une vie d’ateliers », axée sur l’histoire du bâtiment et la fabrication des cordages. Il conçoit et réalise aussi des expositions temporaires dans le domaine de l’art contemporain (depuis 2017) qui constituent son champ d’expérimentation privilégié. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©CIM – Sylvain Roussillon Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu La corderie royale Adresse Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort Ville Rochefort Departement Charente-Maritime Age min 3 Age max 99 Lieu Ville La corderie royale Rochefort

La corderie royale Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/