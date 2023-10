Cet évènement est passé L’Asie, Eldorado des nanars La Corderie Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord L’Asie, Eldorado des nanars La Corderie Marcq-en-Barœul, 24 mai 2019, Marcq-en-Barœul. L’Asie, Eldorado des nanars Vendredi 24 mai 2019, 20h00, 21h45 La Corderie Entrée libre dans la limite des places disponibles La Corderie 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-24T20:00:00+02:00 – 2019-05-24T21:30:00+02:00

2019-05-24T21:45:00+02:00 – 2019-05-24T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Lieu La Corderie Adresse 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville La Corderie Marcq-en-Barœul latitude longitude 50.678406;3.093336

La Corderie Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/