Alberto Giacometti, rétrospective Jeudi 16 mai 2019, 18h30 La Corderie Entrée libre dans la limite des places disponibles

En collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris, et le soutien de la Métropole Européenne de Lille – MEL, le LaM présente du 13 mars au 11 juin 2019 une exposition-évènement consacrée au sculpteur, peintre et dessinateur Alberto Giacometti. Sous la forme d’une rétrospective, le LaM offrira à tous un point de vue renouvelé sur l’oeuvre de l’artiste dont la carrière s’étend sur près d’un demi-siècle. Ses rapprochements avec le cubisme et le surréalisme, son attrait pour les arts antiques et extra-occidentaux, son attachement à la figure humaine font de lui une personnalité à part, mais pleinement inscrite dans les enjeux artistiques du XXe siècle.

La Corderie 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 3 20 81 87 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-16T18:30:00+02:00 – 2019-05-16T20:00:00+02:00

Succession Giacometti (Fondation Giacometti + Adagp, Paris, 2018