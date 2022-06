La Corderie de Couthures Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Catégories d’évènement: 47180

Couthures-sur-Garonne 47180 EUR 5 5 Dans l’ancienne corderie du village, découvrez les différents types de cordages et leur matière. Vous participerez à la confection d’un cordage et à un atelier matelotage autour des nœuds marins.

– Chaque jeudi du 21 juillet au 25 août, à partir de 10h.

