LES ATELIERS POUR LES P’TITS MATELOTS : « FABRIQUE UN BOUGEOIR EN CODARGE » La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Catégories d’Évènement: Étaples

Pas-de-Calais LES ATELIERS POUR LES P’TITS MATELOTS : « FABRIQUE UN BOUGEOIR EN CODARGE » La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples, 27 décembre 2023, Étaples. Étaples Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-27 . Mercredi 27 décembre – à 10 h 30 – Centre Maréis Ateliers pour enfants 4-12 ans, encadrés par un médiateur de « Maréis ». La présence d’un parent est obligatoire pour les enfants jusqu’à 7 ans (facultatif au-delà). Tarif : 5€/enfant – gratuit pour le parent – Durée environ 1h00 Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00 ou www.mareis.fr .

La Corderie Boulevard Bigot Descelers

Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-09 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Étaples, Pas-de-Calais Autres Code postal 62630 Lieu La Corderie Boulevard Bigot Descelers Adresse La Corderie Boulevard Bigot Descelers Ville Étaples Departement Pas-de-Calais Lieu Ville La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Latitude 50.518541 Longitude 1.630259 latitude longitude 50.518541;1.630259

La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etaples/