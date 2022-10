Fouilles – cartographie des archives personnelles – gravure sur bois XXL La Cordelière, centre socioculturel de Forcalquier (04), 24 octobre 2022, Forcalquier.

Fouilles – cartographie des archives personnelles – gravure sur bois XXL 24 octobre – 3 novembre La Cordelière, centre socioculturel de Forcalquier (04)

La récolte d’images et de formes, leur classification et leur archivage accompagne ma pratique depuis longtemps. Agencées dans des classeurs, cet ensemble d’images mêlées aux prises de notes dessinées et aux herbiers collectés devient une matière-refuge pour la pensée, un référentiel de possibles pour fabriquer de nouveaux récits et des images, un tremplin vers l’imaginaire.

Au moment de la création de l’Atelier Mille Lieues, cet ensemble est devenu l’iconothèque, la bibliothèque d’images et de formes en perpétuel enrichissement, mit en partage lors des tournées de l’Atelier.

L’iconothèque est autant une collection d’images à regarder qu’une base de données pouvant servir d’inspiration dans la constitution d’un dessin, d’un collage ou d’un texte.

Elle est le projet d’archives de formes et d’images collectées par l’Atelier Mille Lieues.

Les registres d’images sont multiples.

Cet ensemble est un grand fourmillement à partir duquel j’ai entamé un travail en 2 axes parallèles:

– la classification et le montage des images collectées et formes imprimées en de grandes planches colorées collées et dessinées. (voir page de gauche)

– l’assemblage, dans des jeux de silhouettes et par la gravure sur bois, de formes récoltées issues des paysages, à la manière de planches didactiques, grand répertoire de formes. (gravure page précédente)

Ce projet s’inscrit en équilibre entre une approche didactique et poétique, à travers l’association d’images, le travail de la couleur et l’assemblage de formes-alphabets.

Il s’opère à la manière d’une archéologie fictive. Corollaire à l’iconothèque, Fouilles est à envisager comme une sorte d’anthologie-essai réunit dans un livre mêlant des collages, du dessin et de la gravure sur bois. Il deviendra un outils sensible de l’Atelier Mille Lieues dans la construction de projets de co- création et sera présenté lors des tournées de l’atelier.

DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE RLM 2022

Il s’agira de poursuivre le travail de classification des images déjà collectées dans des jeux analogiques d’assemblages par collage, dessin et nuanciers colorés.

Ce travail sera présenté aux résident·es et usager·es et mit en résonance avec une sélection d’ouvrages et travaux liés à la collection/classification d’images menés par d’autres artistes.

Différents dispositifs seront proposés en fonction du groupe pour enclencher la fabrication d’une iconographie collective.

Le thème de cette iconographie sera décidé soit en amont, soit directement avec les résident·es, selon la structure d’accueil de la résidence.

Les sources des images pourront être multiples.

L’iconothèque de l’Atelier Mille lieues sera mise en partage.

Les images collectées et sélectionnées seront assemblées au fur et à mesure collectivement sur de grandes matrices de bois (1m50x2m50), dans des jeux d’interprétations, d’associations et d’analogies.

Les images seront reportées sur le bois puis gravées et imprimées au fil du projet.

Les matrices seront imprimées au fur et à mesure à la main au baren, produisant alors de grands tirages évolutifs sur papier et/ou textile.

Nous réaliserons plusieurs tirages et une fois les grandes impressions terminées, les matrices seront découpées au format de la presse de façon à éditer un livre en feuillet réunissant l’ensemble du travail réalisé. Chaque participant·es aura un exemplaire de ce travail collectif.

Un exemplaire rejoindra l’iconothèque de l’Atelier Mille Lieues.

L’Atelier Mille Lieues est un dispositif mobile de travail et de partage, centré sur les techniques artisanales de fabrication d’image et d’impression. Il est un outil de création et d’intervention dans l’espace public initié en 2018 par Diane Etienne et rejoint ponctuellement par d’autres équipes. Les savoirs faire de l’atelier se réunissent autour des techniques liées aux métiers du livre : gravure, typographie, impression et édition. La mobilité, l’autonomie matérielle et technique de ce dispositif permet d’envisager des interventions dans des territoires parfois éloignés des villes sous la forme de propositions artistiques. Soucieux de la qualité des rencontres et des temps de partages graphiques, l’atelier s’engage à construire ses propositions d’interventions en lien étroit avec les personnes et les contextes concernés. La création graphique, les techniques de gravure et d’édition s’envisagent pour l’Atelier Mille Lieues comme un moyen de prendre le temps de partager des savoirs faire et de sensibiliser, par la pratique, un large public dans le champ de la création contemporaine. Réunit en un convoi, l’atelier dispose d’une capacité d’accueil de 15 personnes en extérieur avec une structure qui peut également s’adapter à des espaces intérieurs.



