La corbeille à cocon revisitée Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, 14 mai 2022 18:00, Saint-Jean-du-Gard.

Nuit des musées La corbeille à cocon revisitée Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

La corbeille à cocons revisitée avec l’artiste Amanda Goicovic et grâce à l’imagination des élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école des Plantiers et des 6ème A du collège de Saint-Jean-du-Gard.

La corbeille à cocons à Maison Rouge

Pour l’édition 2022, la proposition est double puisqu’elle fait intervenir deux classes de deux établissements du territoire (cycle 3), autour d’un seul objet – la corbeille à cocons – et au contact d’une même artiste, Amanda Goicovic. Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école des Plantiers et les élèves de 6ème A du collège Marceau Lapierre de Saint-Jean-du-Gard réinterprétent cette corbeille qui servait pour le transport des cocons. Les premiers réalisent un couvercle en bambou, fils de laine et jute (dialogue entre l’objet et son empreinte). Les 6ème travaillent autour des techniques de tissage et de tressage en construisant des structures à leur taille (existence des objets dans l’espace).

Leur travail est exposé dans le musée le soir de la Nuit des Musées, dans la salle qui aborde le travail de la soie, au cœur même de la filature. Certains élèves, formés par la chargée des publics, s’essaieront à la pratique de la médiation le soir de l’événement pour transmettre au public leurs intentions artistiques dans ce projet.

Tout sur les Cévennes dans un musée

Une incroyable collection de 10 000 objets donnent à comprendre le savoir faire et l’histoire des Cévennes. Ce musée de société vient d’être inauguré.

parking : 35 grand’rue 30270 Saint-Jean-du-Gard

http://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/

parking lot: 35 to increase street 30270 Saint-Jean-du-Gard Free entry Saturday 14 May, 18:00

Everything on the Cévennes in a museum An incredible collection of 10 000 objects give to understand(include) know-how and history(story) of the Cévennes. This museum of company(society) has just been inaugurated. hearing impairment

La cesta de capullos en Maison Rouge Para la edición 2022, la propuesta es doble ya que implica dos clases de dos establecimientos del territorio (ciclo 3), alrededor de un único objeto – la cesta de capullos – y en contacto con una misma artista, Amanda Goicovic. Los alumnos de los grados 3-5-5 de la Escuela de Plantiers y los alumnos de sexto grado del Colegio Marceau Lapierre de Saint-Jean-du-Gard reinterpretan esta cesta que servía para el transporte de los capullos. Los primeros realizan una tapa de bambú, hilo de lana y yute (diálogo entre el objeto y su huella). Los 6 trabajan en torno a las técnicas de tejido y trenzado construyendo estructuras a su tamaño (existencia de objetos en el espacio). Su trabajo se expone en el museo la noche de la Noche de los Museos, en la sala que aborda el trabajo de la seda, en el corazón mismo de la hilatura. Algunos alumnos, formados por la encargada de los públicos, intentarán la práctica de la mediación la noche del evento para transmitir al público sus intenciones artísticas en este proyecto.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

5 rue de l’Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard 30270 Saint-Jean-du-Gard Occitanie