Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, le samedi 14 mai à 18:00

La corbeille à cocons à Maison Rouge Pour l’édition 2022, la proposition est double puisqu’elle fait intervenir deux classes de deux établissements du territoire (cycle 3), autour d’un seul objet – la corbeille à cocons – et au contact d’une même artiste, Amanda Goicovic. Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école des Plantiers et les élèves de 6ème A du collège Marceau Lapierre de Saint-Jean-du-Gard réinterprétent cette corbeille qui servait pour le transport des cocons. Les premiers réalisent un couvercle en bambou, fils de laine et jute (dialogue entre l’objet et son empreinte). Les 6ème travaillent autour des techniques de tissage et de tressage en construisant des structures à leur taille (existence des objets dans l’espace). Leur travail est exposé dans le musée le soir de la Nuit des Musées, dans la salle qui aborde le travail de la soie, au cœur même de la filature. Certains élèves, formés par la chargée des publics, s’essaieront à la pratique de la médiation le soir de l’événement pour transmettre au public leurs intentions artistiques dans ce projet.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard



