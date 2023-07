Atelier « Découverte de l’apiculture » La Coquille du Bonheur La Coquille, 13 juillet 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Atelier pédagogique proposant un escape game autour de l’abeille, une intervention pédagogique et une dégustation..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

La Coquille du Bonheur Ruafon

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Educational workshop featuring an escape game based on bees, an educational presentation and a tasting session.

Un taller educativo que incluye un juego de escape sobre las abejas, una charla educativa y una degustación.

Pädagogische Werkstatt, die ein Escape Game rund um die Biene, eine pädagogische Intervention und eine Verkostung anbietet.

Mise à jour le 2023-07-05 par Isle-Auvézère