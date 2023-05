Portes ouvertes à la Coquille du Bonheur La Coquille du Bonheur, 16 juin 2023, .

Vous êtes thérapeute ou autre professionnel et vous cherchez un lieu de formation ou de stage? L’Association La Coquille du Bonheur à La Coquille (Périgord Vert) vous propose de découvrir son domaine et ses différents équipements: salle, hébergement, forêt, lac….

Merci de confirmer votre venue!.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 21:00:00. .

La Coquille du Bonheur Ruafon

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You are a therapist or other professional and you are looking for a place of training or internship? The Association La Coquille du Bonheur in La Coquille (Périgord Vert) offers you to discover its domain and its different facilities: room, accommodation, forest, lake….

Please confirm your visit!

¿Es usted terapeuta u otro profesional y busca un lugar para formarse o hacer un curso? La Asociación La Coquille du Bonheur en La Coquille (Périgord Vert) le invita a descubrir su dominio y sus diferentes instalaciones: sala, alojamiento, bosque, lago….

No dude en confirmar su visita

Sie sind Therapeut/in oder eine andere Fachkraft und suchen einen Ort für Ihre Ausbildung oder Ihr Praktikum? Der Verein La Coquille du Bonheur in La Coquille (Périgord Vert) bietet Ihnen die Möglichkeit, sein Anwesen und seine verschiedenen Einrichtungen zu entdecken: Saal, Unterkunft, Wald, See…..

Bitte bestätigen Sie Ihren Besuch!

Mise à jour le 2023-04-27 par Isle-Auvézère