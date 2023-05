Stage de Mouvement Organique : Notre corps Animal la monnerie, 29 mai 2023, La Coquille.

Durant ce stage nous retraverserons dans notre corps avec l’aide de notre conscience cellulaire les différentes étapes des corps animaux depuis la première cellule eucaryote jusqu’au primate..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 18:00:00. .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During this workshop we will go through the different stages of animal bodies from the first eukaryotic cell to the primate in our body with the help of our cellular consciousness.

Durante este taller recorreremos en nuestro cuerpo con la ayuda de nuestra conciencia celular las diferentes etapas de los cuerpos animales desde la primera célula eucariota hasta el primate.

Während dieses Praktikums werden wir in unserem Körper mit Hilfe unseres Zellbewusstseins die verschiedenen Stadien der Tierkörper von der ersten eukaryotischen Zelle bis zum Primaten nachvollziehen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Isle-Auvézère