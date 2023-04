Animals la monnerie, 28 mai 2023, La Coquille.

Performance organique in-situ qui nous reconnecte à notre corps animal..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In-situ organic performance that reconnects us to our animal body.

Un espectáculo orgánico in situ que nos reconecta con nuestros cuerpos animales.

Organische In-situ-Performance, die uns wieder mit unserem tierischen Körper verbindet.

Mise à jour le 2023-04-19 par Isle-Auvézère