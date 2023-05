Fée de beau rêves ! Atelier de Création d’attrape rêves et Fée en laine la monnerie, 27 mai 2023, La Coquille.

Lors d’une journée toute en douceur, Kasia et Benoît, vont vous guider afin de créer une œuvre aérienne, une prière, un espoir à suspendre dans votre espace.

Kasia vous aidera à concevoir un petit être magique en laine feutrée, pour aider les rêves magique à se réaliser..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During a gentle day, Kasia and Benoît will guide you to create an aerial work, a prayer, a hope to hang in your space.

Kasia will help you design a little magical being in felted wool, to help magical dreams come true.

Durante una suave jornada, Kasia y Benoît te guiarán para crear una obra aérea, una oración, una esperanza para colgar en tu espacio.

Kasia te ayudará a crear un pequeño ser mágico en lana de fieltro, para ayudar a que los sueños mágicos se hagan realidad.

Während eines Tages voller Sanftheit werden Kasia und Benoît Sie anleiten, ein luftiges Kunstwerk zu schaffen, ein Gebet, eine Hoffnung, die Sie in Ihrem Raum aufhängen können.

Kasia wird Ihnen helfen, ein kleines magisches Wesen aus gefilzter Wolle zu entwerfen, das magische Träume wahr werden lässt.

Mise à jour le 2023-04-19 par Isle-Auvézère