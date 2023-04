Stage d’art-thérapie analytique la monnerie, 13 mai 2023, La Coquille.

Se voir en peinture !

Avec Myra – Atelier Ohr

L’atelier se déroule en deux temps : Expression picturale, le samedi Analyse des tableaux, le dimanche.

Aucune compétence particulière, aucun talent artistique ne sont requis pour cet atelier.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Seeing yourself in paint!

With Myra – Ohr Workshop

The workshop takes place in two parts: Pictorial expression, on Saturday Analysis of the paintings, on Sunday.

No special skills or artistic talent are required for this workshop

Verse en pintura

Con Myra – Taller Ohr

El taller se desarrolla en dos partes: Expresión pictórica el sábado, Análisis de pinturas el domingo.

No se requieren habilidades especiales o talento artístico para este taller

Sich selbst in der Malerei sehen!

Mit Myra – Atelier Ohr

Der Workshop besteht aus zwei Teilen: Malerischer Ausdruck am Samstag Analyse der Bilder am Sonntag.

Für diesen Workshop sind keine besonderen Fähigkeiten oder künstlerischen Talente erforderlich

Mise à jour le 2023-04-18 par Isle-Auvézère