Sophrologie Séance mensuelle la monnerie, 11 mai 2023, La Coquille.

Samantha, de la Thérapie de Maon, vous propose un moment de bien-être, avec des séances de groupe de sophrologie.

La sophro, c’est un moment pour soi, alliant relaxation musculaire, relâchement, et concentration.

Venez prendre un temps pour vous, et profiter d’un moment de détente..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 20:00:00. .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Samantha, from Maon Therapy, offers you a moment of well-being, with group sessions of sophrology.

Sophrology is a moment for yourself, combining muscular relaxation, relaxation, and concentration.

Come and take some time for yourself, and enjoy a moment of relaxation.

Samantha, de la Thérapie de Maon, le ofrece un momento de bienestar, con sesiones colectivas de sofrología.

La sofrología es un momento para uno mismo, que combina relajación muscular, distensión y concentración.

Venga a tomarse un tiempo para usted y disfrute de un momento de relajación.

Samantha von der Maon-Therapie bietet Ihnen einen Moment des Wohlbefindens in Form von Sophrologie-Gruppensitzungen.

Sophro ist ein Moment für sich selbst, der Muskelentspannung, Lockerheit und Konzentration miteinander verbindet.

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und genießen Sie einen Moment der Entspannung.

Mise à jour le 2023-04-18 par Isle-Auvézère