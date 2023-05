Atelier de constellations systémiques et familiales la monnerie, 7 mai 2023, La Coquille.

Une journée où chacun.e pourra, sur une problématique particulière s’appuyer sur la bienveillance d’un groupe pour :

– accueillir ce qui se joue

– oser s’offrir de nouveaux positionnements. Plus justes, plus libres, plus créatifs, plus joyeux !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:30:00. .

la monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day where each person can, on a particular problem, rely on the benevolence of a group to :

– welcome what is at stake

– dare to take new positions. More just, freer, more creative, more joyful!

Un día en el que cada persona pueda, en un asunto concreto, confiar en la benevolencia de un grupo para :

– acoger lo que está en juego

– atreverse a tomar nuevas posiciones. Más justo, más libre, más creativo, ¡más alegre!

Ein Tag, an dem jede/r Einzelne sich bei einer bestimmten Problematik auf das Wohlwollen einer Gruppe stützen kann, um :

– aufnehmen, was sich abspielt

– sich zu trauen, neue Positionen einzunehmen. Gerechter, freier, kreativer, fröhlicher!

Mise à jour le 2023-04-18 par Isle-Auvézère