Danse de vie La Monnerie, 6 mai 2023, La Coquille.

Cette danse permet de développer sa conscience corporelle, de faire le lien entre corps et esprit , et de contacter ses ressources pour se sentir pleinement vivant.

Libre, non codifiée, elle permet de découvrir son potentiel créatif dans un cadre de respect et de bienveillance..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

La Monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This dance allows you to develop your body awareness, to make the link between body and mind, and to contact your resources to feel fully alive.

Free, not codified, it allows to discover one’s creative potential in a respectful and benevolent environment.

Esta danza te permite desarrollar tu conciencia corporal, establecer el vínculo entre cuerpo y mente y poner en contacto tus recursos para sentirte plenamente vivo.

Libre, sin codificar, te permite descubrir tu potencial creativo en un entorno respetuoso y benévolo.

Dieser Tanz ermöglicht es, das Körperbewusstsein zu entwickeln, eine Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen , und mit seinen Ressourcen in Kontakt zu treten, um sich voll und ganz lebendig zu fühlen.

Er ist frei, nicht kodifiziert und ermöglicht es, sein kreatives Potenzial in einem Rahmen von Respekt und Wohlwollen zu entdecken.

