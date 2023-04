Atelier terre Chez Myra Ebenstein, 6 mai 2023, La Coquille.

Avec Myra – Atelier Ohr

Les mains dans la terre, la tête dans les étoiles !

Modelage, tournage, émaillage, cuissons grès et raku….

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 13:00:00. .

Chez Myra Ebenstein La Monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Myra – Ohr Workshop

Hands in the earth, head in the stars!

Modeling, throwing, glazing, stoneware and raku firing…

Con Myra – Taller Ohr

¡Las manos en la arcilla, la cabeza en las estrellas!

Modelado, vaciado, esmaltado, cocción de gres y rakú…

Mit Myra – Atelier Ohr

Die Hände in der Erde, den Kopf in den Sternen!

Modellieren, Drehen, Emaillieren, Brennen von Steinzeug und Raku…

Mise à jour le 2023-04-18 par Isle-Auvézère