Concours de pêche La Barde La Coquille, dimanche 23 juin 2024.

Concours de pêche La Barde La Coquille Dordogne

Date et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 11:00:00

Pêche au coup. Ouvert aux adultes, enfants. Inscriptions à partir de 8h

Pot de l’amitié et lots à chaque participant / Buvette et casse croûte

.

La Barde Etang

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine michelthomas24@orange.fr



L’événement Concours de pêche La Coquille a été mis à jour le 2024-01-19 par Isle-Auvézère