La copropriété à l’heure du numérique et de la représentation ————————————————————- La convocation d’Assemblée Générale (AG) envoyée par voie électronique, le vote par correspondance, les nouveaux outils de représentation en AG… La copropriété connait depuis quelques années une révolution. Nul besoin d’être physiquement présent pour décider. La juriste de l’ADIL décryptera ces nouveaux modes de faire ainsi que leurs incidences sur la copropriété. Animé par l’ADIL **→ Mardi 14 juin 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/n24XtnmiW7rwgmSt9](https://forms.gle/n24XtnmiW7rwgmSt9) , vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

